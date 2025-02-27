FA Cup Maçları Tabii Yayınında

Spor

The Emirates FA Cup'ta 28 Şubat ve 1-3 Mart tarihlerinde oynanacak 8 karşılaşma canlı yayınla tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

Dünya futbol tarihinin en köklü turnuvası olan 'The Emirates FA Cup' yayın haklarını 4 yıllığına alan TRT'nin tabii platformunda FA Cup müsabakaları 28 Şubat ve 1-3 Mart tarihlerinde canlı yayınlanacak.

FA Cup maç programı şöyle:

28 Şubat Cuma

23.00 Aston Villa - Cardiff City (Tabii Spor)

1 Mart Cumartesi

15.15 Preston North End - Burnley (Tabii Spor 1)

15.15 Crystal Palace - Millwall (Tabii Spor 2)

18.00 Bournemouth - Wolverhampton (Tabii Spor)

20.45 Manchester City- Plymouth (Tabii Spor)

2 Mart Pazar

16.45 Newcastle - Brighton&Hove Albion (Tabii Spor)

19.30 Manchester United - Fulham (Tabii Spor)

3 Mart Pazartesi

22.30 Nottingham Forest - Ipswich Town (Tabii Spor) - İSTANBUL