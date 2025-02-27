FA Cup Maçları Tabii Yayınında

The Emirates FA Cup'ta 28 Şubat ve 1-3 Mart tarihlerinde oynanacak 8 karşılaşma canlı yayınla tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.
Dünya futbol tarihinin en köklü turnuvası olan 'The Emirates FA Cup' yayın haklarını 4 yıllığına alan TRT'nin tabii platformunda FA Cup müsabakaları 28 Şubat ve 1-3 Mart tarihlerinde canlı yayınlanacak.
FA Cup maç programı şöyle:
28 Şubat Cuma
23.00 Aston Villa - Cardiff City (Tabii Spor)
1 Mart Cumartesi
15.15 Preston North End - Burnley (Tabii Spor 1)
15.15 Crystal Palace - Millwall (Tabii Spor 2)
18.00 Bournemouth - Wolverhampton (Tabii Spor)
20.45 Manchester City- Plymouth (Tabii Spor)
2 Mart Pazar
16.45 Newcastle - Brighton&Hove Albion (Tabii Spor)
19.30 Manchester United - Fulham (Tabii Spor)
3 Mart Pazartesi
22.30 Nottingham Forest - Ipswich Town (Tabii Spor) - İSTANBUL
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