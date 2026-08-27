Fabio Miretti Beşiktaş'ta - Son Dakika
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Fabio Miretti Beşiktaş'ta

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Beşiktaş, İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi İstanbul'a getirerek transferi duyurdu.

BEŞİKTAŞ, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi İstanbul'a getirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi için Fabio Miretti ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı ekip, Juventus ile görüşmelere başlandığını açıkladığı 23 yaşındaki İtalyan orta sahayı İstanbul'a getirdi. Miretti'yi taşıyan uçak saat 16.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Havalimanında kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Miretti, ardından Beşiktaş atkısıyla poz verdi ve taraftarlara üçlü çektirdi.

FABIO MIRETTI: BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Fabio Miretti, "Burada olduğum için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Takımıma yardımcı olmak için yüzde 100'ümü yapacağım. Başlamak için sabırsızlanıyorum ve hazırım" dedi.

'HOCAMIZIN BURAYA GELMEMDEKİ ETKİSİ GERÇEKTEN BÜYÜK'

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a transferinde önemli bir etkisinin olduğunu belirten İtalyan oyuncu, "Uluslararası bir tecrübe olduğu için buraya gelmemde kariyerimi geliştirmem açısından bir anlamda etkili oldu. Hocamızı da İtalya'dan zaten tanıyorum. Buraya gelmemdeki etkisi gerçekten büyük" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından özel araçla havalimanından ayrılan Miretti, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: DHA

Beşiktaş, İstanbul, Futbol, Fabio, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fabio Miretti Beşiktaş'ta - Son Dakika

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