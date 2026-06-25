Fahrettin Can Er'den Gümüş Madalya - Son Dakika
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Fahrettin Can Er'den Gümüş Madalya

Fahrettin Can Er\'den Gümüş Madalya
25.06.2026 17:14
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Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda Fahrettin Can Er, 50m serbest tabanca ile gümüş madalya kazandı.

Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Fahrettin Can Er, gümüş madalya aldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre genç erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde mücadele eden Fahrettin Can Er, 552 puanla hem gümüş madalyanın hem de Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Milliler, Suhl kentindeki şampiyonayı birer gümüş ve bronz madalyayla tamamladı.

Vekil Ege Keten, Hüseyin Efe Özmen ve Egemen Ağca, trap genç erkekler kategorisinde takım halinde üçüncü olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fahrettin Can Er'den Gümüş Madalya - Son Dakika

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