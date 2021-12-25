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Fahri antrenörlerin yetiştirdiği atıcıların ilk hedefi olimpiyatlar - Son Dakika

Fahri antrenörlerin yetiştirdiği atıcıların ilk hedefi olimpiyatlar

25.12.2021 11:12

İzmir'de, 3 fahri antrenörün desteğiyle bu sene atıcılık branşında önemli başarılara imza atan sporcular, gözlerini olimpiyatlara dikti.

İzmir'de, 3 fahri antrenörün desteğiyle bu sene atıcılık branşında önemli başarılara imza atan sporcular, gözlerini olimpiyatlara dikti.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki atıcılık poligonunda Kovid-19 salgınına rağmen çalışmalarını sürdüren fahri antrenörler Metin Uçar, Cuma Sarıbayındır ve Nami Şimşek'in çalıştırdığı sporcular, bu süreçte birçok başarılı sonuca imza attı.

Yurt içindeki birçok madalyanın yanında İzmir'de yetişen sporculardan İlayda Nur Çürük ile Adnan Efe Uçar, Hırvatistan'daki Tüm Dallar Avrupa Şampiyonası'nda hem takım hem ferdi kategoride başarılı dereceler aldı. Adnan Efe Uçar, Peru'daki Gençler Tüm Dallar Şampiyonası'nda Genç Erkekler Milli Takımı ile Türkiye rekoru kırarak dünya dördüncülüğünü alan ekip içinde yer aldı.

"Bizim tek hedefimiz olimpiyatlar"

Antrenörlerden Metin Uçar, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde sporcu sayılarının azaldığını ancak antrenmanlarının kalitelerinin arttığını söyledi.

Bu süreçte 2 sporcularının milli takıma seçildiğini aktaran Uçar, oğlu olan Adnan Efe Uçar'ın 5-6 yıldır atıcılık sporunu yaptığını ifade ederek, "İlayda Nur Çürük de Avrupa ikincisi oldu takım halinde. O da 5 yıldır sporcumuz. Ben de 5 yıldır burada antrenörlük yapıyorum." dedi.

Uçar, derslerde önceliklerinin emniyet ve güvenlik olduğunu belirterek, "Silahın her zaman boş olduğunu bilsek dahi dolu olduğunu düşünerek, hiçbir canlıya doğrultmamasını ezberletiyoruz." diye konuştu.

"Bizim tek hedefimiz olimpiyatlar." diyen Uçar, halen 50 sporcularından 15'inin elit kategoride mücadele ettiğini sözlerine ekledi.

"Bu işe gönül vermiş şekilde devam ediyoruz"

Cuma Sarıbayındır ise 3 fahri antrenör olarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'de 8 sporcuyla gittikleri son şampiyonada 7 dereceyle döndüklerini aktaran Sarıbayındır, şöyle konuştu:

"Bu derecelerde 5'i şampiyonluktu, 2 derece ikincilikti. Zorlu şartlar altında bu işe gönül vermiş şekilde devam ediyoruz. Federasyon ve Bakanlığın ataması olduktan sonra haftada 3 gün olan antrenman sayımızı 5-6 güne çıkarabileceğiz. 3 günlük antrenmanla bu başarıları elde ediyoruz, bu antrenman günleri 5-6 güne çıkınca çok daha fazla başarı elde edeceğiz. Daha fazla ilgi, daha fazla kalabalık olacak. Daha çok dereceye gelmeye başlayacak."

Sporcuların görüşleri

Paralimpik sporcu Bayram Koçak da elde ettiği başarılarla milli takıma kadar yükseldiğini kaydetti.

Ortamın çok güzel olduğunu kaydeden Koçak, "Bir engellinin spor yapabilme olanağı daha bir hoşumuza gitti. Özgüvenimiz arttı. Dünya bakışımız, görüşümüz değişti." diye konuştu.

Koçak, hedefinin uluslararası alanda madalyalar kazanmak olduğunu kaydetti.

Sporculardan Anıl Şakiroğlu da 2 aydır eğitim aldığını belirterek, "Hedefim önce Avrupa, ardından dünya şampiyonluğu." dedi.

Fahri antrenörlerin yetiştirdiği atıcıların ilk hedefi olimpiyatlar
Fahri antrenörlerin yetiştirdiği atıcıların ilk hedefi olimpiyatlar
Fahri antrenörlerin yetiştirdiği atıcıların ilk hedefi olimpiyatlar

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Türkiye, Milli, İzmir, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fahri antrenörlerin yetiştirdiği atıcıların ilk hedefi olimpiyatlar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fahri antrenörlerin yetiştirdiği atıcıların ilk hedefi olimpiyatlar - Son Dakika
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