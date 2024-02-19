Spor

- Fahrudin Omerovic: "Bu akşam sürpriz peşindeydik"

İSTANBUL - Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Beşiktaş karşısında bir sürprize imza atmak için sahaya çıktıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Maçtan önce düşündüğümüz gibi ilk devre oldu. Biraz daha fazla topa sahip olup, Beşiktaş'ın o gücünü elinden almak istedik. İkinci devrede erken gelen gol, bütün planlarımızı bozdu. Kolay değil Beşiktaş'a karşı böyle oynamak, pas oyunu oynamak. İkinci golden sonra tam Beşiktaş'ın istediği gibi oldu oyun. Daha baskılı oynadılar. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Biz bu akşam sürpriz peşindeydik ama olmadı. Esas olan önümüzdeki 4 maç, gerçek final maçları. Milli araya kadar önemli final maçlarımız var. Bu maçtan sonra hatalar üzerinde durup, düzletip, ilk oynayacağımız Hatayspor maçını kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz ligde kalmak"

Omerovic, hedeflerinin ligde kalmak olduğundan bahsederek, "Bu süreçte iki kupa maçı kazandık, çeyrek finale yükseldik. Tekrar burada Beşiktaş ile oynayacağız. Ama bizim için önemli olan lig. Dar bir kadromuz var. Yeni gelen oyuncularla biraz kadroyu genişlettik. Ama bunlar etap etap geldiler. Çok sık maç oynadık. Yük aynı oyunculara bindi. Antrenman çok az yapıp, çok maç oynadık. Şu andaki mücadelede takımdan memnunum" şeklinde konuştu.