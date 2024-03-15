Fahrudin Ömerovic: Her puan altın değerinde

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, kazandıkları her puanın altın değerinde olduğunu söyledi.
Fahrudin Ömerovic, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İki takımın da iyi oynamaya çalıştığını belirten Ömerovic, şu ifadeleri kullandı:
"İyi bir maç oldu. İlk devre topa biraz daha fazla sahip olduk. Golü de bulduk. Son dakikalarda yediğimiz golde şansızlık yaşadık. Son dakikalarda yediğimiz goller bize pahalıya patladı. Daha fazla puan alabilirdik. Takımın ayakta kalması önemli. İlk günden itibaren takımın irade gücü ve savaşması önemli. Futbolda hatalar olur. Uzatmalarda 1-1'den sonra gol bulabilirdik. 1 puan aldığımız için 'Mutluyuz.' diyemem ama yine de 1 puan değerli. Son 3 maçta 5 puan almak iyi. Daha fazla da olabilirdi. İyi oynamak veya kötü oynamak önemli değil. Önemli olan puan almak. Her puan altın değerinde. Geride kalan 8 maçımız var. Umarım yeterli puanı alırız ve sezonu kapatırız."
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde yarışırken bir yandan da transfer çalışmalarının hızlı bir şekilde tespit ve mevki olarak devam ettiğini söyledi. Avcı, takımın planlamalarının kulübün bütçesine göre yapılacağını belirtti ve transfer çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Avcı ayrıca, yabancı oyuncu sayısını azaltmak için akademik projelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Gelecek sezonla ilgili transfer yapılması düşünülen isimlerle görüştüğünü belirten Avcı, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve doğru oyun planıyla oyuncuları ikna edebildiklerini söyledi. Avcı, Fenerbahçe maçının önemine de değinerek taraftarlardan sakin ve sabırlı bir şekilde takıma destek vermelerini istedi.
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