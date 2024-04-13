- Fahrudin Omerovic: "Takım savaşma gücünü gösterdi"
İSTANBUL - Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Kasımpaşa karşısında atılan ilk gol sonrası skoru koruma durumunun arttığını belirterek, takımın savaşma gücünü gösterdiğini söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Kasımpaşa'yı analiz etmeye çalıştık. Direkt oynayan bir takım. Onların oyunları oturdu. Topladığı puanlar, attığı goller bunu gösteriyor. Topu daha kolay ceza sahası içine götürmesi, duran top alması avantajlı hale getirebiliyorlar. İlk 25 dakika pas oyunu ile oyunu kontrol altına aldık. Gol attıktan sonra doğal olarak durumuz bu şekilde olduğu için takım içinde skoru koruma durumu artıyor. Futboldaki doğal durum. En önemlisi o irade gücü, o savaşma gücünü takım gösterdi. Olumsuz sonuçlardan sonra takımın ayakta durması, bugünkü galibiyetimiz çok değerli. İnanıyorum ki içerideki maçı kazanıp en azından bir adım daha istediğimiz puanlara yakınlaşırız. Buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkürler. En büyük tebrik futbolcularımıza" ifadelerini kullandı.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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