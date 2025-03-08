Falcao Aktif Kariyerini Noktaladı

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, 39 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Son olarak ülkesinin takımı Millonarios'ta forma giyen golcü futbolcu Radamel Falcao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığı duyurdu. Falcao paylaşımını ayrıca forma giydiği kulüplerden görüntülerin olduğu bir video ile yayımladı.

39 yaşındaki futbolcu, kariyerinde River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea, Galatasaray, Rayo Vallecano ve Millonarios'ta forma giydi. Kolombiyalı futbolcu 616 karşılaşmada görev alırken, 313 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Radamel Falcao, 2019-2021 yılları arasında forma giydiği Galatasaray'da ise 43 resmi müsabakada görev aldı ve 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Falcao, Kolombiya Milli Takımı ile de 105 maçta 36 gol sevinci yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa'yı kazandı

Kolombiyalı futbolcu, Porto ve Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni 2 kez, UEFA Süper Kupa'yı da Atletico Madrid ile kazandı. Falcao ayrıca Portekiz Ligi'ni 2, Portekiz Kupası'nı 2, Portekiz Süper Kupası'nı 2, Fransa Ligue 1'i 1, İspanya Kupası'nı 1 ve Arjantin Ligi'ni de 1'er kez kazandı.

Radamel Falcao, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 kez gol kralı olmayı başardı. - İSTANBUL