Fanatik Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını yeni doğan oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını hastanede ziyaret etti

Beşiktaş taraftarının sevgilisi Josef de Souza, doğan bebeğine (Josef Efe) adını veren aileyi hastanede ziyaret etti.
Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 2020/21 şampiyonluğumuzdan sonra babasının benim onuruma adını verdiği Josef Efe bebeği ziyarete gittim. Göstermiş olduğunuz sevgiye teşekkür eder, küçük Josef'e ve ailesine çok sağlıklı bir yaşam dilerim" ifadelerini kullandı.
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