Fanatik Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını yeni doğan oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını hastanede ziyaret etti

Müstehcen yayınlarından dolayı 5 kez banlanmıştı, son yaptığından sonra işinden oldu

Beşiktaş taraftarının sevgilisi Josef de Souza, doğan bebeğine (Josef Efe) adını veren aileyi hastanede ziyaret etti.

"KÜÇÜK JOSEF'E SAĞLIKLI YAŞAM DİLERİM"

Brezilyalı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 2020/21 şampiyonluğumuzdan sonra babasının benim onuruma adını verdiği Josef Efe bebeği ziyarete gittim. Göstermiş olduğunuz sevgiye teşekkür eder, küçük Josef'e ve ailesine çok sağlıklı bir yaşam dilerim" ifadelerini kullandı.