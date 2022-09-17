Rambo Okan fotoğraf çekilmek isteyen Fenerbahçeli taraftardan para istedi - Son Dakika
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Rambo Okan fotoğraf çekilmek isteyen Fenerbahçeli taraftardan para istedi

17.09.2022 16:29

Her hareketi olay olan Fenerbahçeli holigan Rambo Okan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir taraftardan ücret talep etti. Fotoğraf çektirmek için para talep edilmesine oldukça şaşıran taraftar isyan ederek Rambo Okan'dan uzaklaştı.

Sosyal medyada her hareketi olay olan Fenerbahçeli holigan Rambo Okan, son yaptığı hareketle sarı-lacivertli taraftarları şaşırttı.

TARAFTARDAN ÜCRET İSTEDİ

Fenerbahçe taraftarının her zaman büyük ilgi gösterdiği Rambo Okan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir taraftara verdiği yanıt olay oldu. Okan, yanına gelen ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftardan ücret talep etti. Bunun üzerine oldukça şaşıran taraftar, isyan ederek Rambo Okan'ın yanından ayrıldı.

TRABZONSPOR BAYRAĞINI KESMİŞTİ

"Rambo Okan" lakaplı Okan Güler, Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesmişti.

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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rambo Okan fotoğraf çekilmek isteyen Fenerbahçeli taraftardan para istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rambo Okan fotoğraf çekilmek isteyen Fenerbahçeli taraftardan para istedi - Son Dakika
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