Sosyal medyada her hareketi olay olan Fenerbahçeli holigan Rambo Okan, son yaptığı hareketle sarı-lacivertli taraftarları şaşırttı.
Fenerbahçe taraftarının her zaman büyük ilgi gösterdiği Rambo Okan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir taraftara verdiği yanıt olay oldu. Okan, yanına gelen ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftardan ücret talep etti. Bunun üzerine oldukça şaşıran taraftar, isyan ederek Rambo Okan'ın yanından ayrıldı.
"Rambo Okan" lakaplı Okan Güler, Trabzonspor'un şampiyonluğundan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesmişti.
Son Dakika › Spor › Rambo Okan fotoğraf çekilmek isteyen Fenerbahçeli taraftardan para istedi - Son Dakika