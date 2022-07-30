Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira

30.07.2022 13:32
Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında Denetleme Kurulu üyesi Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün toplam borcunun 31 Mart 2022 yılı itibarıyla 6 milyar 423 milyon lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda sarı-lacivertlilerin borcu açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Genel sekreter Burak Kızılhan'ın açıklamalarının ardından kürsüye çıkan Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, denetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Mehmet Vodina, Fenerbahçe Kulübü'nün borcunun 31 mart 2022 yılı itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı.

"5 YILDIZIMIZ, TÜM FENERBAHÇELİLERE KUTLU OLSUN"

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Uğur Dündar, kulüp tarihinin övünç kaynakları olduğunu ve bunu gelecekte yapacakları işlerin pusulası olarak gördüklerini belirterek, "100. yıl dönümünü kutlayacağımız Türkiye Futbol Federasyonu, 1923 yılında kurulmuş, aynı yıl futbol müsabakaları düzenlenmeye başlamıştır. O tarihten itibaren camiamız Türk futbolunda silinmez izler bırakan şampiyonluklar kazanmış, unutulmaz bir tarih yazmıştır. Ne mutlu ki yıllardır mücadele verilen bu yolda, o şanlı tarihi kayıtlara geçirmek, yazmak da sayın Başkan Ali Koç'un üstün gayretleriyle bu döneme nasip olmuştur. Şanlı formamızın göğsüne nakşedilen 5 yıldızımız, tüm Fenerbahçelilere kutlu olsun." dedi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira - Son Dakika
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