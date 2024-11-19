Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Fas, Lesotho ile karşılaştı. Fas maçı 7-0 kazandı. Fenerbahçeli Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri maçta forma giydi.
Afrika Uluslar Kupası Elemeler, B Gurubu 6. maçında Fas, sahasında Lesotho ile karşılaştı. Fas maçı 7-0 kazandı. Fas bu sonuçla birlikte grubunu 6'da 6 ile lider tamamladı.
Maça ilk 11'de başlayan Amrabat, 90 dakika süre aldı. En-Nesyri ise 63. dakikada oyuna dahil oldu. Amrabat maçta 1 asist yaparken, En-Nesyri de oyuna girdikten kısa süre sonra ağları havalandırdı.
Son Dakika › Spor › Fas, Amrabat ve En-Nesyri forma giydiği maçta yağmur gibi gol attı - Son Dakika
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