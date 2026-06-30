Fas, Hollanda\'yı Penaltılarda Eledi

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fas, penaltı atışlarında Hollanda'yı elemeyi başardı ve son 16 turuna yükseldi.

2026 Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda ile Fas, Monterrey Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Hollanda, 72. dakikada Cody Gakpo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Geçtiğimiz günlerde çocuğunu kaybeden Hollandalı oyuncu, topu filelere göndermesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları da Gakpo'nun etrafını sararak destek verdi. Golün ardından sahada üstün bir oyun sergileyen Afrika ekibi, 90+1. dakikada Issa Diop'un kafa golüyle beraberliği yakaladı.

Mücadelede 120 dakikada da eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarını geçildi. Fas, penaltılarda 3-2'lik üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Hollanda ise turnuvaya veda etti.

Fas, son 16 turunda Kanada ile eşleşti. - İSTANBUL