Fatih Aksoy, Alanyaspor ile 2 Yıllık Yeni Sözleşme İmzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren defans oyuncusu Fatih Aksoy ile yeniden anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

2020-2021 sezonundan bu yana turuncu-yeşilli formayı terleten Fatih Aksoy, istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından taraflar el sıkıştı. Fatih Aksoy ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Defans oyuncusu Fatih Aksoy, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de 30 maçta görev aldı. - ANTALYA