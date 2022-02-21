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Fatih Altaylı'dan ağır sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır - Son Dakika

Fatih Altaylı'dan ağır sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır

21.02.2022 20:56

Gazeteci Fatih Altaylı, Göztepe maçında ilk 11'inde forma giyen yeni transfer Eric Pulgar'ın performansını ağır eleştirdi. Altaylı'nın Eric Pulgar transferi için kullandığı sözler sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Burak Elmas'la program yapan Galatasaraylı gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medyadan çok ağır sözlerle yönetim politikasını eleştirdi.

Fatih Altaylı'dan kıyameti koparan sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır

YERDEN YERE VURDU

Fatih Altaylı, Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Eric Pulgar'ı yerden yere vurdu. Pulgar transferi için çok ağır ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı'dan kıyameti koparan sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır

"BÜYÜK DOLANDIRICI"

Altaylı'nın Pulgar paylaşımında, "Bu Pulgar'ı Galatasaray'a kim itelediyse helal olsun. Bu çocuk futbolcu falan değil. Tek bir pas tek bir olumlu hareketi yok. Bunu Galatasaray'a satan menajerin Netflix'te belgeseli yapılır yakında, büyük dolandırıcı diye" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı'dan kıyameti koparan sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır

APAR TOPAR SİLDİ

Fatih Altaylı, bu paylaşımını jet hızıyla kaldırdı. Pulgar transferi için ağır ifadeler kullanan Altaylı'nın kısa süre içinde attığı gönderiyi kaldırması dikkat çekti.

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Son Dakika Spor Fatih Altaylı'dan ağır sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır - Son Dakika Spor


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