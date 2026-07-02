Fatih Atlı, 20 Yıl Sonra Altın Kemer İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
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Fatih Atlı, 20 Yıl Sonra Altın Kemer İçin Mücadele Edecek

Fatih Atlı, 20 Yıl Sonra Altın Kemer İçin Mücadele Edecek
02.07.2026 16:56
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653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Fatih Atlı, altın kemer için tekrar er meydanına çıkacak.

653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Fatih Atlı, tecrübesini ön planda tutarak er meydanında altın kemer için güreşecek.

2014 yılında düzenlenen 653. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi İsmail Balaban'ı yenerek altın kemeri kazanan Atlı, 12 yıl sonra yeniden altın kemeri kuşanmak istiyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne kaydını yaptıran Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreş müsabakalarına çok iyi hazırlandığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır er meydanında güreştiğini ifade eden Atlı, "20 yıl önce burada başa çıktım. 20 yıldır hedefim hep altın kemer oldu, altın kemer için mücadele ettim. Yine altın kemer için mücadele edeceğim." dedi.

Yeniden altın kemeri kuşanmayı çok istediğini anlatan Atlı, bu hedef doğrultusunda mücadelesini ortaya koyacağını dile getirdi.

Tecrübesine çok güvendiğini aktaran Atlı, "Tabii ki belki eski performansımız olmayacak ama tecrübemizin de zirvesindeyiz. Tecrübemizi, bilgi ve birikimimizi kullanıp ilk hedefimiz kürsü, ondan sonra da inşallah altın kemer." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlık sürecini atlattı

Fiziksel olarak kendisini çok iyi hissettiğini belirten Fatih Atlı, sakatlık dönemini geride bıraktığını kaydetti.

Bu yılki güreşlerden umutlu olduğunu ifade eden Atlı, "Biraz nasip kısmet meselesi, biz de nasibimizi aramaya geldik." dedi.

Atlı, bu yılki organizasyonda Feyzullah Aktürk, Mustafa Taş, Erkan Taş, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Orhan Okulu gibi başpehlivanları güçlü rakipleri arasında gördüğünü vurguladı.

Burada kuranın çok önemli olduğuna dikkati çeken Atlı, "Rakiplerini erken yenen avantaj sağlayacak. Ama her sene olduğu gibi tabii ki hak eden kazanacak. 20 yıl önce ilk kapıdan girdiğim heyecanın aynısını yaşadım. Zaten bu heyecan olmazsa olmuyor. Stres ve baskıyı hissetmen gerekiyor ki aynı heyecanı, aynı isteği koruyabilesin." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fatih Atlı, 20 Yıl Sonra Altın Kemer İçin Mücadele Edecek - Son Dakika

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