Fatih Karagümrük’e 1,5 yılda 8 bin kişilik stat

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih Karagümrük için inşa edilecek 8 bin seyirci kapasiteli yeni stadın yaklaşık 1,5 yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını arzu ettiklerini söyledi.

Silivrikapı Spor Köyü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Turan, ilçede hayata geçirilen spor yatırımları ile devam eden projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Karagümrük Stadı Projesi'nin ilçenin spor vizyonunun en önemli yatırımlarından biri olduğunu ifade eden Turan, "8 bin seyirci kapasiteli butik stadı 1,5 yıl içerisinde tamamlayıp açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yaptırmayı hayal ediyoruz." dedi.

Karagümrük Stadı'nın tarihi yarımadadaki konumu nedeniyle özel bir proje olduğunu belirten Turan, tesisin butik yapısıyla dünyada şehir içindeki statlara örnek gösterilecek nitelikte olacağını söyledi.

Yeni stadın UEFA ve FIFA standartlarını karşılayacağını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Karagümrük Stadı çok zor bir yer. Büyük bir tesis değil ama yapıldığında dünyada şehir içi statlarda örnek gösterilecek, butik ve 8 bin kişilik bir stat. UEFA'nın, FIFA'nın bütün standartlarını sağlayan bir stat. İnşallah hayalimiz 1,5 yıl içerisinde bitirmek ve Cumhurbaşkanımıza orayı açtırmak."

Stadın altına 800 araç kapasiteli otopark yapılacağını aktaran Turan, tarihi dokunun korunmasına özen gösterileceğini belirterek, "Stadı fazla yükseltmeyeceğiz. Çünkü tarihi bir alan. Fevzi Paşa Caddesi'nde yürüdüğünüzde sadece 5 metre yüksekliğinde bir stat göreceksiniz. Stadın altındaki alanların bazıları da halka açık yerler olacak." ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesinin sporu yalnızca fiziksel aktivite olarak görmediğini vurgulayan Turan, sporun sağlıklı yaşamı, sosyal dayanışmayı ve güvenli toplumu güçlendiren önemli bir unsur olduğunu dile getirdi. Turan, "Spor sağlıklı şehir demektir. Aynı zamanda güvenli toplum demektir. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran en güçlü sosyal politikalardan biridir. Biz sporcu yetiştirirken aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlçede 6 modern spor tesisi, 4 spor salonu, 2 stat ve 8 halı sahanın bulunduğunu, 20 farklı noktada 18 branşta hizmet verdiklerini aktaran Turan, Silivrikapı Spor Köyü ile Kano ve Kürek Merkezi'nin son dönemde hayata geçirilen önemli projeler arasında yer aldığını kaydetti.

Fatih Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bin 200 lisanslı sporcunun faaliyet gösterdiğini aktaran Turan, ilçede her yaş grubuna yönelik spor hizmetleri sunduklarını ifade etti.

Turan, Fatih'e Spor Lisesi kazandırmayı da hedeflediklerini belirterek, spor yatırımlarını yeni tesisler, yeni branşlar ve eğitim projeleriyle sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Programın ardından Turan, basın mensuplarına Silivrikapı Spor Köyü'nü gezdirdi.