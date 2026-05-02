Fatih Erbakan, Süper Lig\'e yükselen Amedspor\'u kutladı

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Iğdır FK ile Amedspor karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 berabere bitti. Esenler Erokspor'a ikili averajda üstünlük sağlayan Amedspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.
Fatih Erbakan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
''Diyarbakır’ımızın gururu Amedspor’u Süper Lig’e yükselmesi dolayısıyla; kulüp yönetimini, teknik ekibi ve camiayı tebrik ediyorum. Amedspor’a Süper Lig’de başarılar diliyorum.''
