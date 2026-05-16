Fatih Karagümrük 2-1 Alanyaspor'u Yendi
Fatih Karagümrük 2-1 Alanyaspor'u Yendi

16.05.2026 19:18
Karagümrük, son haftada Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı.

MISIRLI.com.tr Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetti. Aksu'nun yardımcılıklarını ise Selahattin Altay ve Mücahid Adem Çelebi yaptı.

Fatih Karagümrük mücadeleye, "Furkan Bekleviç, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Traore, Berkay Özcan, Barış Kalaycı ve Larsson" 11'i ile çıkarken konuk ekip Alanyaspor ise, "Victor, Lima, Aliti, Viana, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Enes Keskin, Ruan, Meschack ve Ui-jo" ile sahada yer aldı.

Konuk ekip Alanyaspor, 32'nci dakikada skor üstünlüğünü yakaladı. Hadergjonaj'ın sağ kanattan gönderdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Meschack, dar açıya rağmen uzak köşeye sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fatih Karagümrük, 47'nci dakikada beraberliği yakaladı. Berkay'ın topuk pasında topu alan Barış, bekletmeden savunma arkasına sarkan Larsson'u topla buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Larsson'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. Karşılaşmanın 67'nci dakikasında Karagümrük'te Babicka ceza sahasında topla buluştu, Enes Keskin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Aksu oyunu devam ettirdi. 70'inci dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörden izleyen Oğuzhan Aksu, penaltı kararı verdi. 72'nci dakikada Karagümrük öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Larsson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Victor'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-1.

Kaynak: DHA

