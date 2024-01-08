Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmelerini feshetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz." denildi.
Ayrıca La Liga II takımlarından Elche, Karagümrük'ün 36 yaşındaki Arjantinli kalecisi Matias Dituro'yu transfer ettiğini duyurdu.
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