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Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmelerinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini duyurdu.

Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
08.01.2024 - 17:00,  Güncelleme: 17:33
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmelerini feshetti.

"SÖZLEŞMELERİ KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz." denildi.

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Ayrıca La Liga II takımlarından Elche, Karagümrük'ün 36 yaşındaki Arjantinli kalecisi Matias Dituro'yu transfer ettiğini duyurdu.

Fatih Karagümrük, 2 yıldızın sözleşmesini feshetti
Brahim Darri
Fatih Karagümrük, 2 yıldızın sözleşmesini feshetti
Matias Dituro
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Fatih Karagümrük, Futbol, Spor, Son Dakika

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