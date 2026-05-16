Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u 2-1 yendi

16.05.2026 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu kapattı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Selahattin Altay, Mücahid Adem Çelebi

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Esgaio, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Çağtay Kurukalıp, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Traore (Dk. 64 Babicka), Berkay Özcan, Barış Kalaycı (Dk. 90+1 Tarık Buğra Kalpaklı), Larsson (Dk. 90 Fatih Kurucuk)

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Viana (Dk. 82 Güven Yalçın), Hadergjonaj, Maestro (Dk. 81 Efecan Karaca), Makouta (Dk. 72 İzzet Çelik), Duarte, Enes Keskin (Dk. 72 İbrahim Kaya), Ui-jo (Dk. 72 Hagi), Meschack

Goller: Dk. 32 Meschack (Corendon Alanyaspor), Dk. 47 ve 72 (Penaltıdan) Larsson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 90+4 Çağtay Kurukalıp (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Trendyol Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.

47. dakikada Fatih Karagümrük, beraberliği yakaladı. Larsson'un pasında ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Berkay Özcan, topukla meşin yuvarlağı Barış Kalaycı'ya aktardı. Ceza yayındaki Barış'ın pasında penaltı noktasının sağ tarafında topla buluşan Larsson'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

67. dakikada Makouta'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Meschack, ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Furkan Bekleviç, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

72. dakikada Fatih Karagümrük, penaltıdan öne geçti. Babicka, Enes Keskin'in kendisine ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Aksu, VAR uyarısıyla pozisyonu izlemesinin ardından penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Larsson, yaptığı sert vuruşla ağları havalandırdı: 2-1.

Fatih Karagümrük, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:57:41. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.