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Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük, teknik sorumlu Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İstanbul temsilcisi, teknik direktörlük konusunda Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını da duyurdu.

Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı
11.12.2023 - 16:51,
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Fatih Karagümrük, teknik sorumlu Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İstanbul temsilcisi, teknik direktörlük konusunda Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını da duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu topladığı 17 puanla 11. sırada yer alan Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Alparslan Öztürk ile yollar ayrıldı. İstanbul temsilcisi, Öztürk'ün ayrılığının hemen ardından da teknik direktörlük için Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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