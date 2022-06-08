Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti

Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu oturtmak isteyen Fatih Karagümrük, İtalyan hocayla imza aşamasına geldi. Süleyman Hurma ve Andrea Pirlo ekonomik şartlar üzerinde de anlaşma sağladı.

İMZA İÇİN GELİYOR

Haber7'de yer alan habere göre, Andrea Pirlo ekibiyle birlikte İstanbul'a geliyor. Pirlo'nun ekibinde Roberto Baronio, Paolo Bertelli ve Antonio Gagliardi bulunuyor.

PIRLO'NUN KARİYERİ

Futbolculuk döneminde Inter, Milan ve Juventus formaları ile İtalyan futboluna damgasını vuran Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus'un U23 takımında görev aldı. Daha sonra 2020'nin yaz döneminde Juventus'un başına geçen ve bir sezon takımın başında kalan 43 yaşındaki Pirlo, o sezonu Juve ile 78 puanla 4. sırada tamamladı. Genç teknik adamla o sezon sonunda yollarını ayıran Juventus, takımın başına Allegri'yi getirdi.