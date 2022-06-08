Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti

08.06.2022 15:24

Fatih Karagümrük, direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu oturtmak istiyor. Başkan Süleyman Hurma ile İtalyan teknik adam Pirlo'nun arasında yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Andrea Pirlo'yu oturtmak isteyen Fatih Karagümrük, İtalyan hocayla imza aşamasına geldi. Süleyman Hurma ve Andrea Pirlo ekonomik şartlar üzerinde de anlaşma sağladı.

İMZA İÇİN GELİYOR

Haber7'de yer alan habere göre, Andrea Pirlo ekibiyle birlikte İstanbul'a geliyor. Pirlo'nun ekibinde Roberto Baronio, Paolo Bertelli ve Antonio Gagliardi bulunuyor.

PIRLO'NUN KARİYERİ

Futbolculuk döneminde Inter, Milan ve Juventus formaları ile İtalyan futboluna damgasını vuran Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus'un U23 takımında görev aldı. Daha sonra 2020'nin yaz döneminde Juventus'un başına geçen ve bir sezon takımın başında kalan 43 yaşındaki Pirlo, o sezonu Juve ile 78 puanla 4. sırada tamamladı. Genç teknik adamla o sezon sonunda yollarını ayıran Juventus, takımın başına Allegri'yi getirdi.

YORUMLAR
500
Karagümrük'te Andrea Pirlo sesleri yükseliyor Karagümrük'te Andrea Pirlo sesleri yükseliyor Resmi imza artık an meselesi! Dünyaca ünlü hoca Andrea Pirlo, Süper Lig ekibinin başına geçiyor Resmi imza artık an meselesi! Dünyaca ünlü hoca Andrea Pirlo, Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Ekmek kavgasında kurşunlar havalarda uçuştu! 4 TL'den satan fırıncı, 2 lira 25 kuruştan satan diğer fırıncının dükkanını bastı
15:07 5 ay komada kalan genç kadın uyandığında hayatının şokunu yaşadı!
15:07 Yaz geldi, birçok ölüme sebep olan kenelerle ilgili korkular gün yüzüne çıktı! Uzman, doğru bilinen yanlışları açıkladı
14:58 Doğumuna kısa bir süre kala babası vefat eden Seray Sever, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
14:52 Adıyaman'da korkunç olay! Evin pencere korkuluklarına kafası sıkışan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
14:52 İnce ayrıntıları düşünüyor! Jorge Jesus'un Fenerbahçe yönetiminden ilk isteği ortaya çıktı
14:42 Ukraynalı muhabirden Lavrov'un basın toplantısında buz kesen soru: Ülkemizden tahıldan başka neler çalıyorsunuz?
14:36 Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı
14:34 Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi
14:12 Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 15:28:12. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo'yu İstanbul'a getiriyor! Son görüşme olumlu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement