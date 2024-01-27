 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karagümrük 21 puanla 18. sırada yer alırken, Rizespor ise 35 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Rizespor 1-0 kazanmıştı.

Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
27.01.2024 - 10:15,
Abone Ol

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı maçlardan 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, topladığı 21 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı son 3 maçta 2 galibiyet alan Çaykur Rizespor ise hanesine yazdırdığı 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Atatürk Olimpiyat Stadı, Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Rizespor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak - Son Dakika


11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminde 25 eyaletin bildirisi "iç savaş"a neden olur mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:40:23. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement