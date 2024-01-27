Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı maçlardan 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, topladığı 21 puanla 18. sırada yer alıyor.
Ligde yaptığı son 3 maçta 2 galibiyet alan Çaykur Rizespor ise hanesine yazdırdığı 35 puanla 5. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Çaykur Rizespor 1-0 kazanmıştı.
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