Fatih Karagümrük, Çorum FK'yı Tek Golle Geçti

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FATİH Karagümrük, 1'inci Lig'in 21'inci haftasında sahasında konuk ettiği Çorum FK'yı tek golle geçti. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 38 yaptı. Çorum FK ise 32 puanda kaldı.

1'inci Lig'in 21'inci haftasında Fatih Karagümrük, evinde Çorum FK'yı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Erdem Mertoğlu düdük çaldı. Erdem Mertoğlu'nun yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ile Ogün Kamacı üstlendi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi ev sahibi Fatih Karagümrük tek golle kazandı. Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 23'üncü dakikada Daniel Johnson kaydetti. Öte yandan karşılaşmanın 48'inci dakikasında Fatih Karagümrük'te Wesley, 71'inci dakikada ise Daniel Johnson kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, puanını 38 yaptı. Çorum FK ise 32 puanda kaldı.