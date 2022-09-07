Fatih Karagümrük: "Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık."

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek Burak Kapacak'a 'Hoş geldin.' der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 7 maça çıktı. Burak, bu sezon ise forma şansı bulamadı.