Fatih Karagümrük: "Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık." - Son Dakika
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Fatih Karagümrük: "Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık."

07.09.2022 17:14
Fatih Karagümrük: "Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık."

Fatih Karagümrük: "Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık.

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek Burak Kapacak'a 'Hoş geldin.' der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 7 maça çıktı. Burak, bu sezon ise forma şansı bulamadı.

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Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerine bağladı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerine bağladı
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Burak Kapacak, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük: 'Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük: "Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık." - Son Dakika
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