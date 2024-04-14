Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Mücadelede VAR hakemi olarak Portekizli Andre Narciso görev yapıyor.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Koray, Ceccherini, Levent, Rohden, Bertolacci, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Güven

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred, Krunic, İrfan, Tadic, Dzeko

3 YILDIZ İSİM YOK

Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder, sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

CANLI ANLATIM

90' Sağ kanattan çalımlarla gelen Osayi bekletmeden ortasını açtı fakat Batshuayi'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

90' Levent'in kullandığı köşe vuruşunda yine Livakovic top Markao'ya gelmeden topu uzaklaştırdı.

90' Levent'in kullandığı serbest vuruşta Markao kafayı vurdu fakat Livakovic topu kornere çeldi.

90' Zajc, Davide Biraschi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

83' Fenerbahçe etkili geldi. İrfan'ın kısa kullandığı köşe vuruşunda Ferdi bekletmeden ortasını açtı fakat Çağlar'ın içeri çevirdiği topu kaleci Sirigu tokatladı.

82' Karagümrük'te oyuncu değişikliği çıkan oyuncular Can ve Koray giren oyuncular Kevin Lasagna ve NazIm Sangare

81' İrfan'ın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Osayi ortasını açtı fakat savunma topu kornere gönderdi.

80' Karagümrük'te Koray kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri sahada.

79' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

78' Mendes'in saha dışına çıkmasıyla karşılaşma tekrardan hareketlendi.

77' Mendes çalımlarla ceza sahasına girmek istedi ancak Fred araya girdi ve topu kazandı. Pozisyonun ardından Mendes sert bir müdahale yaptı ve kırmızı kart gördü.

76' Mendes, Fred'e yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

75' Karagümrük kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

74' Markao, Becao'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

73' Karagümrük'te de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Güven giren oyuncu Adnan Uğur.

72' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Serdar Aziz giren oyuncu Becao.

71' Ferdi sol kanattan çalımlarla geldi ve ortasını açtı fakat topla buluşan Batshuayi için yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

70' Sol kanattan topla gelen Tadic ortasını açtı. Penaltı noktasında topu Dzeko indirdi ancak Batshuayi'nin gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

69' Karagümrük'te oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Andrea Bertolacci giren oyuncu Markao.

59' Penaltıda topun başına geçen Batshuayi kendi soluna doğru sert bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

58' GOOOOOL Michy Batshuayi ile Fenerbahçe öne geçiyor.

57' Hakem pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

55' Pozisyonun ardından Osayi ve Federico Ceccherini sarı kart gördü.

54' İrfan Can'ın pasında sağ kanattan hareketlenen Osayi ceza sahasına girdi ve yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

53' Karagümrük kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

52' Mendes sol kanattan topla çıkarken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

50' Sağ kanatta topu kazanan Dzeko, Fred ile yaptığı verkaç sonrası sağ kanattan ceza sahasına girdi ve yakın köşeye sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi.

49' GOOOOOOOL Fenerbahçe Dzeko ile beraberliği yakaladı.

46' İkinci yarı Karagümrük'ün santrasıyla başladı. İki takıma da başarılar.

46' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Krunic giren oyuncu Batshuayi.

D.A İlk yarı bitti.

45' GOOOL Can ile Karagümrük öne geçti.

45' Hakem ilk yarının sonuna 2 dakika ekledi.

44' Krunic sol kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi'ye uzun pasını göndermek istedi fakat top kaleci Sirigu'da kaldı.

43' Karagümrük kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

42' Güven sağ kanattan savunma arkasına sarkan Can'ı topla buluşturmak istedi fakat savunma araya girdi ve topu kazandı.

41' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

32' Bu kez de Karagümrük kaçırdı. Can'ın savunma arkasına attığı topla Güven karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i çalımlamak istedi fakat Livakovic ayaklarıyla topa dokundu.

31' Net fırsat kaçtı. Dzeko'nun pasında savunma arkasına sarkan Krunic ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat Sirigu topu çıkardı.

30' Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Can yerden sert ortasını açtı fakat savunma topu taca gönderdi.

28' Pozisyonun ardından Valentin Eysseric'in kaşında açılma meydana geldi. Sağlık ekipleri sahada.

27' Serdar, Valentin Eysseric'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

21' Ön alan baskısıyla topu kazanan İrfan Can savunmanın arkasına sarkan Osayi'ye ara pasını gönderdi fakat top doğrudan auta çıktı.

20' Krunic sol kanattan bindiren Ferdi'yi görmek istedi fakat savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

19' Valentin Eysseric şansını çok uzaklardan denedi fakat Livakovic topu kontrol etti.

18' Osayi sağ kanatta kendisini boşa çıkartan İrfan Can'a pasını verdi fakat top doğrudan taca çıktı.

13' Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan çalımlarla gelen Levent ceza sahasına girdi ve pasını Rohden'e verdi. Rohden'in gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

12' Andrea Bertolacci savunma arkasına sarkan Güven'e pasını gönderdi fakat Çağlar araya girdi ve topu taca gönderdi.

11' Valentin Eysseric, İsmail'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

10' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

9' Ön alan baskısıyla topu kazanan Mendes sol kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu çekti fakat top Livakovic'de kaldı.

8' Sağ kanattan topla gelen İrfan Can son çizgiye inip ortasını açtı. Tadic'in indirdiği topa gelişine vuran Dzeko'nun şutu farklı şekilde auta çıktı.

7' Fenerbahçe etkili geldi. Orta alanda topu alan Krunic bekletmeden pasını sol kanattaki Tadic'e verdi. Tadic savunma arkasına sarkan Fred'e pasını verdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

4' Levent sol kanattan topla çıkmak istedi ama Serdar araya girdi ve yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

3' Davide Biraschi savunma arkasına sarkan Can'a uzun topunu gönderdi fakat top doğrudan auta çıktı.

2' Tadic sol kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi'ye pasını vermek istedi fakat top doğrudan taca çıktı.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...