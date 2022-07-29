Fatih Karagümrük'e Fenerbahçe'den sağ bek - Son Dakika
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Fatih Karagümrük'e Fenerbahçe'den sağ bek

29.07.2022 15:22
Fatih Karagümrük'e Fenerbahçe'den sağ bek

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe U19 Takımı ile yollarını ayıran Efecan Mızrakçı'yı renklerine bağladı.

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe U19 Takımı ile yollarını ayıran Efecan Mızrakçı'yı renklerine bağladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fatih Karagümrük, son olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U19 Takımı'nın formasını giyen genç sağ bek Efecan Mızrakçı'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabında, "Karagümrük'e hoş geldin Efecan Mızrakçı. Fenerbahçe altyapısından 18 yaşındaki Efecan Mızrakçı'yı renklerimize bağladık" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması ile U19 Süper Lig'de 26 müsabakada görev alan 18 yaşındaki sağ bek, bin 529 dakika sağada kalırken, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük'e Fenerbahçe'den sağ bek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük'e Fenerbahçe'den sağ bek - Son Dakika
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