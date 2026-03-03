Fatih Karagümrük Fethiyespor\'u Mağlup Etti

ZİRAAT Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü ve son hafta maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deplasmanda Fethiyespor'u 2-0 mağlup etti. Fethiye İlçe Stadı'nda iki takımın da iddiası kalmadan çıktığı müsabakada konuk ekip 40'ıncı dakikada Barış Kalaycı'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi: 0-1. Fatih Karagümrük, 47'nci dakikada Moussa Kone'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İstanbul ekibi 5 puanla, Fethiye takımı ise 1 puanla kupaya veda etti.