Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geride kalan sezon Galatasaray ile 19 Yaş Altı Gelişim Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve çeşitli yaş gruplarında milli takım forması giyen 18 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği belirtilerek, "Yeni transferimiz Emir Tintiş'e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan genç futbolcu Emir Tintiş'i transfer etti - Son Dakika

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