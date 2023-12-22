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Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ile karşılaşacak - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ile karşılaşacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karagümrük 17 puanla 14. sırada yer alırken, Gaziantep FK ise 16 puanla 16. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ile karşılaşacak
22.12.2023 - 10:53,
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VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. 17 puanı olan kırmızı-siyahlı takım, averajla 14. sırada yer alıyor.

Ligde 5 galibiyet, bir beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 16 puan toplayan Gaziantep FK ise 16. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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