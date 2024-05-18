Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ya mağlup olarak 1. Lig'e düştü - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ya mağlup olarak 1. Lig'e düştü

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK\'ya mağlup olarak 1. Lig\'e düştü

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen Fatih Karagümrük, ligin bitimine 1 hafta kala 1. Lig'e düştü. Karagümrük, sezon boyunca 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 18 mağlubiyet alarak 38 puanla 18. sırada kaldı.

18.05.2024 21:43
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Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu ve ligin bitimine 1 hafta kala 1. Lig'e düştü.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 3-1 mağlup ayrılan Karagümrük'e maçın sonunda kötü haber geldi. Rakiplerinin aldığı sonuçlara göre kırmızı-siyahlıların ligin bitimine 1 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti. Fatih Karagümrük, İstanbulspor'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

Ligde geride kalan 37 haftada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 18 mağlubiyet alan Karagümrük 38 puanla 18. sırada kaldı.

İstanbul ekibi sezona Teknik Direktör Alparslan Erdem yönetiminde başlarken daha sonra onun yerine Şota Arveladze getirildi. Şota'nın ardından ise Tolunay Kafkas lige devam etti.

Fatih Karagümrük, 2020 yılında 1. Lig play-offlarını geçerek 36 yıl sonra Süper Lig'e çıkmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ya mağlup olarak 1. Lig'e düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'ya mağlup olarak 1. Lig'e düştü - Son Dakika
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