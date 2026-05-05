Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 Geçti

Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği\'ni 1-0 Geçti
05.05.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Karagümrük, Tiago Çukur'un golüyle Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek ilk yarıyı önde tamamladı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Samet Çavuş, Özcan Sultanoğlu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Ahmed Traore, Kranevitter, Berkay Özcan, Barış Kalaycı, Tiago Çukur, Babicka

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan Üzüm, Goutas, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Diabate, Samed Onur, Adama Traore, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Koita

Gol: Dk. 17 Tiago Çukur (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 45+4 Lichnovsky (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 45+6 Goutas (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanan maçta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

11. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Berkay Özcan'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Berkay Özcan'ın uzun pasında ceza sahası sağ çaprazdaki Lichnovsky, kafayla topu altıpas çizgisine indirdi. Bu noktada bulunan Tiago Çukur, kaleci Velho'nun da çıkmasıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0

24. dakikada Abdurrahim Dursun'un pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun arka direğe ortasında topla buluşan Traore'nin vuruşunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı çeldi.

45+5. dakikada Gençlerbirliği penaltıdan yararlanamadı. Savunmadan atılan uzun topta savunma arkasına sarkan Adama Traore, Lichnovsky'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, penaltı kararını verdi. Topun başına geçen Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda, kaleci Grbic ayaklarıyla gole izin vermedi.

Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:12:06. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği'ni 1-0 Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.