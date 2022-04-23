Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti! - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti!

23.04.2022 19:00

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düştüğü maçı çevirmesini bilen İstanbul ekibi, 50 puanla 9. sırada bulunurken, Giresunspor ise 40 puanla 16. sırada kaldı. Mücadeleyi Volkan Demirel'in öğrencileri kazandı.

Fatih Karagümrük ile Giresunspor, Süper Lig'in 34. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Volkan Demirel'in öğrencileri 2-1 kazandı.

KARAGÜMRÜK GERİDEN GELDİ

Karşılaşmada Giresunspor 48. dakikada Chiquinho'nun attığı penaltı golüyle öne geçerken, Fatih Karagümrük 52. dakikada penaltıdan Pesic ve 65. dakikada Jimmy Durmaz'ın golleriyle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Öte yandan Jimmy Durmaz, 78. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 50 puana yükseldi. Giresunspor, 40 puanda kaldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Hakan Keleş: 'Adana maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz' Son dakika haber... Hakan Keleş: 'Adana maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz' VavaCars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor maçının ardından VavaCars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor maçının ardından

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Giresunspor, Karagümrük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti! - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Ak Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var
18:20 Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 19:05:19. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement