Fatih Karagümrük ile Giresunspor, Süper Lig'in 34. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Volkan Demirel'in öğrencileri 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Giresunspor 48. dakikada Chiquinho'nun attığı penaltı golüyle öne geçerken, Fatih Karagümrük 52. dakikada penaltıdan Pesic ve 65. dakikada Jimmy Durmaz'ın golleriyle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Öte yandan Jimmy Durmaz, 78. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, 50 puana yükseldi. Giresunspor, 40 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti! - Son Dakika