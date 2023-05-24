Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, geleceği merak konusu olan teknik direktör Andrea Pirlo ile ilgili sürpriz bir karar aldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolları ayırdı. İtalyan hoca, İstanbul ekibiyle Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Pirlo ve teknik ekibi ile gelecek sezon devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle, geleceklerini planlamak için sezon sonuna kadar izin verdik." ifadeleri kullanıldı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şöyle:
Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük ile Pirlo yol ayrımında! İtalyan hoca Andre Pirlo sezon sonu takımına veda ediyor - Son Dakika