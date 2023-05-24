Fatih Karagümrük ile Pirlo yol ayrımında! İtalyan hoca Andre Pirlo sezon sonu takımına veda ediyor

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, geleceği merak konusu olan teknik direktör Andrea Pirlo ile ilgili sürpriz bir karar aldı.

YOLLAR AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolları ayırdı. İtalyan hoca, İstanbul ekibiyle Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

"SEZON SONUNA KADAR İZİN VERDİK"

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Pirlo ve teknik ekibi ile gelecek sezon devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle, geleceklerini planlamak için sezon sonuna kadar izin verdik." ifadeleri kullanıldı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şöyle: