Fatih Karagümrük ile Pirlo yol ayrımında! İtalyan hoca Andre Pirlo sezon sonu takımına veda ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Fatih Karagümrük ile Pirlo yol ayrımında! İtalyan hoca Andre Pirlo sezon sonu takımına veda ediyor

24.05.2023 15:03

Süperlig ekibi Fatih Karagümrük'ün İtalyan hocası Andrea Pirlo ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi. Sezon başında İstanbul ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan hoca, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçı öncesi geleceği ile ilgili olarak, "Hala maçlara odaklıyım. Bunları en iyi şekilde bitirip, geleceğimle ilgili kararı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, geleceği merak konusu olan teknik direktör Andrea Pirlo ile ilgili sürpriz bir karar aldı.

YOLLAR AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolları ayırdı. İtalyan hoca, İstanbul ekibiyle Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

"SEZON SONUNA KADAR İZİN VERDİK"

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Pirlo ve teknik ekibi ile gelecek sezon devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle, geleceklerini planlamak için sezon sonuna kadar izin verdik." ifadeleri kullanıldı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şöyle:

Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolları ayırdı
YORUMLAR
500
Andre Pirlo'nun ayrılma haberini sosyal medyadan duyuran Karagümrük'ün paylaşımına takımın golcüsü Diagne'den alışılmamış yorum Andre Pirlo'nun ayrılma haberini sosyal medyadan duyuran Karagümrük'ün paylaşımına takımın golcüsü Diagne'den alışılmamış yorum Pirlo'nun ayrılmasıyla çılgına dönen Diagne'den Karagümrük'ün paylaşımına benzeri görülmemiş yorum Pirlo'nun ayrılmasıyla çılgına dönen Diagne'den Karagümrük'ün paylaşımına benzeri görülmemiş yorum

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük ile Pirlo yol ayrımında! İtalyan hoca Andre Pirlo sezon sonu takımına veda ediyor - Son Dakika


Son Dakika
16:39 2 hafta önce dünyaevine giren Ezgi Mola, hamile olduğunu duyurdu
16:31 İngiltere'de yer yerinden oynayacak! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiriyor
16:31 2 hafta önce evlenen Ezgi Mola hamile olduğunu duyurdu
16:28 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ısrarla sandık konusunda uyardı: Biz sandığı boş bırakırsak, biri gelir orayı doldurur
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Biz sandığı boş bırakırsak, biri gelir orayı doldurur
16:20 Mücadelesiyle örnek olan gencin ölüm haberini CZN Burak verdi
16:09 Kızılay'dan Kerem Kınık açıklaması: Genel başkanlıktan istifa ettiği gün iştiraklerin yönetim kurullarındaki görevlerini de bıraktı
16:02 Andre Pirlo'nun ayrılma haberini sosyal medyadan duyuran Karagümrük'ün paylaşımına takımın golcüsü Diagne'den alışılmamış yorum
16:00 Özdağ-Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol hakkında Babacan'dan ilk açıklama geldi: Bir çelişki yok
15:52 Ali Babacan'dan Özdağ-Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol hakkında ilk yorum: Bir çelişki yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 16:50:47. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük ile Pirlo yol ayrımında! İtalyan hoca Andre Pirlo sezon sonu takımına veda ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement