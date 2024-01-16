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Fatih Karagümrük, Kırklarelispor'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, Kırklarelispor'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Kırklarelispor'u Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Serdar Dursun'un 54. ve 84. dakikalarda attığı gollerle Fatih Karagümrük galibiyete ulaştı.

Fatih Karagümrük, Kırklarelispor\'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi
16.01.2024 - 14:59,
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Kırklarelispor'u Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar

16. dakikada hızlı gelişen Kırklarelispor atağında Okan Derici, Denizhan Taşkan'ın ara pasında ceza sahasında topla buluştu. Okan'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Emre Bilgin, topu kornere çeldi.

24. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Lasagna'nın yerden vuruşunda kaleci Mızhat Burak Sarı, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

50. dakikada ceza yayı içinde Eysseric'in pasında topla buluşan Teklic'in, ceza sahası içi sağ çaprazdan içeri girerek yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

52. dakikada sol kanattan Lasagna'nın ortasında altıpas önünden Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

54. dakikada sol kanattan Lasagna'nın ortasında Serdar Dursun'un şutunu kaleci Burak çıkarırken, son çizgide topu tekrar kontrol eden Serdar sol ayağıyla şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

69. dakikada Bertolacci'nin pasında Lasagna'nın, ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Burak topu kornere çeldi.

73. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Altuğ Taş'ın uzak direğe yaptığı plase vuruşta top az farkla dışarı gitti.

84. dakikada topla rakip yarı alana giren Emir Tintiş, pasını Güven Yalçın'a aktardı. Güven'in ceza sahası içine ortasında savunmada Sırat, Serdar Dursun'dan önce hamle yaptı. Savunmada hatayı değerlendiren Serdar Dursun tek vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Sabri Öğe, Ferhat Çalar

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Salih Dursun, Emir Tintiş, Levent Mercan, Bertolacci (Nicholas Lawrence dk. 81), Adnan Uğur (Valentin Eysseric dk. 46), Teklic, Paoletti (Dimitris Kourbelis dk. 46), Kevin Lasagna (Samed Onur dk. 87), Serdar Dursun

Yedekler: Furkan Bekleviç, Kerem Yandal, Güven Yalçın, Ahmet Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Erkam Kömür, Sırat Yeşilördek, Erdinç Pekgöz, Muharrem Doğan (Efecan Barlık dk. 65), Efe Geçim (Taşkın Kartal dk. 67), Hüseyin Altuğ Taş, Bilal Musa Şentürk (Yücel Candemir dk. 46), Hüseyin Eray Karataş, Muammer Denizhan Taşkan (Serkan Sözmen dk. 46), Okan Derici

Yedekler: Erkam Mecit Erginsoy, Recep Can Altınorak, Kemal Bayrak, Berke Can Özsoy, Buğra Özçoban

Teknik Direktör: Taner Araz

Goller: Serdar Dursun (dk. 54 ve 84) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Muharrem Doğan, Bilal Musa Şentürk, Serkan Sözmen (Kırklarelispor), Serdar Dursun, Salih Dursun (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, Kırklarelispor'u 2-0 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika


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