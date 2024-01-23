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Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karagümrük 21 puanla 16. sırada yer alırken, Ankaragücü ise 25 puanla 12. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak
23.01.2024 - 10:05,
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VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı maçlardan 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, topladığı 21 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 6'sında yenilen MKE Ankaragücü ise hanesine yazdırdığı 25 puanla 12. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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