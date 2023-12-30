Fatih Karagümrük, Otabek Shukurov ile yollarını ayırdı

Fatih Karagümrük, Özbek orta saha oyuncusu Otabek Shukurov ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Otabek Shukurov'un sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL