Fatih Karagümrük lige mağlubiyetle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük lige mağlubiyetle başladı

07.08.2022 21:19
Fatih Karagümrük lige mağlubiyetle başladı

Fatih Karagümrük Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'u konuk etti.

Fatih Karagümrük Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'u konuk etti. Kırmızı-siyahlılar sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakadan Alanyaspor 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Karagümrük, Süper Lig'e mağlubiyet ile başlamış oldu. Kırmızı-siyahlıların gollerini Fabio Borini ve Davide Biraschi kaydederken, Antalya temsilcisinin golleri Wilson Eduardo (2), Efkan Bekiroğlu ve Erencan Yardımcı'dan geldi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 2 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Alanyaspor: 2 (İlk yarı) Karagümrük'te 5 yeni isim 11'de Karagümrük'te 5 yeni isim 11'de
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük lige mağlubiyetle başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:46 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere çağrı: Kariyer sınavına girmeyin
20:43 Galatasaray, zorlu Antalyaspor deplasmanında sezona başlıyor! Takımların ilk 11'leri açıklandı
19:26 Galatasaray'ın transferde yeni hedefi Şilili yıldız Alexis Sanchez
19:10 Sevgililerin kıskançlık kavgası faciayla bitti! Birlikte ölüme gitmişler
18:58 Dünyanın son gününde insanlar böyle mi olacak? 20 milyondan fazla görüntülendi
18:25 1920 yılında ölen küçük kızın mumyası sergileniyor! Görenler hem korkuyor hem de şaşırıyor
18:10 AK Parti'ye geçeceği öne sürülmüştü! Mehmet Ali Çelebi geçmiş paylaşımlarını kaldırdı
18:08 Komşusunu boğazını keserek katletti! Yakalanmamak için baltayla direndi
18:07 Pelosi'nin başlattığı gerilim devam ediyor! Çin, Tayvan'ı 66 savaş uçağı ve 14 gemiyle sardı
18:04 Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 21:19:23. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük lige mağlubiyetle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement