Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu 'nda oynanan müsabakadan Alanyaspor 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Karagümrük, Süper Lig'e mağlubiyet ile başlamış oldu. Kırmızı-siyahlıların gollerini Fabio Borini ve Davide Biraschi kaydederken, Antalya temsilcisinin golleri Wilson Eduardo (2), Efkan Bekiroğlu ve Erencan Yardımcı'dan geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük lige mağlubiyetle başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.