Fatih Karagümrük, Şota Arveladze'nin yerine Tolunay Kafkas ile anlaştı

2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda Şampiyonluk Kupası Depremde Hayatını Kaybedenlere Armağan Edildi

Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Organizasyondan büyük bir başarıyla ayrılan WCM Elif Zeren Yıldız, şampiyonluk kupasını depremde hayatını kaybeden vatandaşlara armağan etti. Şampiyonaya katılan ve dereceye giren tüm sporcular kutlandı. Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri teşekkür edildi.