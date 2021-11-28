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Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika

Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçından notlar

28.11.2021 16:05
Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son yapılan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan lider Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, son yapılan Gaziantep FK maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maça bordo-mavili takım Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar Ie, Vitor Hugo, Andres Trondsen, Emmanouil Siopis, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Jorge Djaniny, Andreas Cornelius 11'i ile başladı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Arda Akbulut, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Anastasios Bakasetas, Fode Koita, İsmail Köybaşı, Stefano Denswil, Bruno Peres, Abdulkadir Parmak, Serkan Asan yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 13. haftasında 3-0 kazandıkları Gaziantep FK müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği kaleci Arda Akbulut ile orta saha oyuncusu Berat Özdemir'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine cezası sona eren kaptan Uğurcan ile sakatlığını atlatan Hamsik'i oynattı.

Bakasetas ve Koita kadroda

Sakatlıkları geçen Bakasetas ile Koita, müsabakanın 21 kişilik kadrosuna dahil edildi.

İstanbul'a 23 kişilik kadro ile gelen Trabzonspor'da Yunus Mallı ve Muhammet Taha Tepe kadroya yazılmadı.

Ligin 12. haftasındaki Beşiktaş müsabakasında sakatlanan ve yaklaşık 3 haftadır forma giyemeyen Yunan futbolcu, Fatih Karagümrük müsabakasında yedek kulübesinde bekledi.

Son olarak ligin 5. haftasındaki Kasımpaşa maçında kadroya giren Koita da 8 maç sonra müsabaka kadrosunda yer aldı.

Fatih Karagümrük'de 4 değişiklik

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, son oynanan Kasımpaşa müsabakasının 11'ine göre 3'ü zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, Trabzonspor müsabakasına Emiliano Viviano, Jurge Balkovec, Derrick Luckassen, Caner Erkin, Serhat Ahmetoğlu, Jimmy Durmaz, Andrea Bertolacci, Adnan Uğur, Isaac Karamoh, Emre Mor ve Aleksandar Pesic ilk 11'i ile başladı.

İstanbul temsilcisinin yedek kulübesinde Utku Yuvakuran, Ahmed Musa, Erhun Öztümer, Efe Tatlı, Tunay Torun, Vato Arveladze, Alparslan Erdem, Berke Demircan, Yannis Salibur ile Rayyan Baniya oturdu.

Farioli, ligin 13. haftasında 3-1 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasının başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Ervin Zukanovic, Vegar Hedenstad ve Lucas Biglia'dan cezaları nedeniyle yararlanamadı. Genç İtalyan teknik adam, Erhun Öztümer'i ise yedeğe çekti.

Farioli, bu oyuncuların yerine Balkovec, Serhat Ahmetoğlu, Jimmy Durmaz ve Adnan Uğur'u görevlendirdi.

Fatih Karagümrük, Abdullah Avcı, Gaziantep FK, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika Spor


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