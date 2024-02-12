Fatih Karagümrük Yönetim Kurulu Üyesi: \'Kupayı kazanmak istiyorsanız, Galatasaray\'ı da yeneceksiniz\'

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Fatih Karagümrük Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Bahar, Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak istediklerini dile getirerek, "Kupayı kazanmak istiyorsanız, Galatasaray'ı da yeneceksiniz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Fatih Karagümrük, çeyrek finalde Galatasaray ile eşleşti. Kura çekimi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Bahar, "Fatih Karagümrük olarak her iki kulvarda da mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü mücadeleyi bırakmayan ve inanan insanların olduğu yerde başarı kaçınılmazdır. Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleştik. Kupayı kazanmak istiyorsanız, Galatasaray'ı da yeneceksiniz. Karagümrük olarak ligde ve kupada elimizden gelenin en iyisini yaparak inancımız ve mücadelemizle yolun sonuna kadar yürüyeceğiz" diye konuştu.

Galatasaray ile ligde oynanan müsabakanın hatırlatılması üzerine Bahar, "Biz rakip ayırt etmiyoruz. Bu armanın olduğu yerde mücadele sonuna kadar sürer. Biz maç maç giderek hareket ediyoruz. Lig maçıysa 3 puanı, kupa maçıysa turu geçmeyi hedefleyerek sahaya çıkıyoruz. Galatasaray ile Süper Lig'de oynadığımız maçta ofsayt sebebiyle verilmeyen gol ile kaybettik. Umarım bu maçta öyle olmaz ve turu geçen taraf biz oluruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL