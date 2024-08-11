Fatih Karagümrük ve Amed Sportif Faaliyetler Berabere Kaldı - Son Dakika
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Fatih Karagümrük ve Amed Sportif Faaliyetler Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta önemli pozisyonlar yaşandı ancak gol sesi çıkmadı.

11.08.2024 21:25
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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sağ taraftan Camacho'nun ceza sahasına yaptığı ortada Baran Demiroğlu'nun kale önünde yaptığı dokunuşta kaleci Nurullah meşin yuvarlağı kurtardı.

9. dakikada Batuhan'ın sağ taraftan ortasına kale önünde Lourenço dokunuşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

66. dakikada Camacho'nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Ahmet Sivri'nin sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

90+6. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşa kale önünde iyi yükselen Yiğit Efe Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Paoletti, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş, Adnan Uğur, Tresor (Berkay Vardar dk. 83), Dovedan (Ömer Faruk Gümüş dk. 76), Camacho (Çağtay Kurukalıp dk. 83), Ahmet Sivri (Emirhan Delibaş dk. 69), Baran Demiroğlu (Wesley dk. 69)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Eren Atabey, Burak Arıkan, Tarık Tuğyan, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Şenol Can

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Batuhan Tut, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, N'Koulou, Cassubie, Lourenço (Sinan Kurt dk. 53), Çekdar Orhan (Serkan Odabaşoğlu dk. 90+5), Ömer Bayram (Oktay Aydın dk. 53), Assombalonga (Yakal Taylan dk. 90+5)

Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Veysel Sapan, Veli Çetin, Traore, Yılmaz Ceylan, Erkan Sasa

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Adnan Uğur (Fatih Karagümrük), Mehmet Yeşil, Cassubie (Amed Sportif Faaliyetler) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fatih Karagümrük ve Amed Sportif Faaliyetler Berabere Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük ve Amed Sportif Faaliyetler Berabere Kaldı - Son Dakika
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