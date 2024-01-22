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Fatih Karagümrük ve Samsunspor Türkiye Kupası'nda karşılaşacak - Son Dakika
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Fatih Karagümrük ve Samsunspor Türkiye Kupası'nda karşılaşacak

Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, Samsunspor'un hem şehir hem de kulüp olarak değerli olduğunu belirtirken, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ise centilmence bir müsabaka olmasını temenni etti.

Fatih Karagümrük ve Samsunspor Türkiye Kupası\'nda karşılaşacak
22.01.2024 - 15:21,
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Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda eşleştikleri Samsunspor'un hem şehir hem de kulüp olarak değerli olduğunu dile getirdi. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ise hak edenin kazanacağı bir eşleşme olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Fatih Karagümrük, bu turda Samsunspor ile eşleşti. Kuranın ardından Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar ve Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, basın mensuplarına ortak açıklamada bulundu.

Alt lig takımlarının kupada üst turlarda olmasının değerli olduğunu söyleyen Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, "Samsun önemli illerimizden bir tanesi. Tabii ki Samsunspor da güzel kulüplerimizden. Kupada başarılar diliyoruz. Özellikle 24 Erzincanspor'un bu tura kadar ilerlemesi güzel bir şey. Alt lig takımlarının kupada üst turlara çıkmasını değerli buluyoruz. Fatih Karagümrük Kulübü olarak hem ligde hem de kupada mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Takımımıza güveniyoruz. Her takıma da başarılar diliyoruz. Sağlıklı müsabakalar olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ise, "Bugün burada son 16 turunda Fatih Karagümrük ile eşleştik. Centilmence bir müsabaka olacağına inanıyoruz. Hak edenin kazanacağı bir eşleşme olmasını temenni ediyoruz. Rakibimiz Karagümrük Kulübü'ne de başarılar diliyorum. Samsunspor olarak gönlümüzden geçen, bir üst tura çıkmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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