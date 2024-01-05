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VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karagümrük, 17 puanla 17. sırada yer alırken, Samsunspor ise 15 puanla 18. sırada bulunuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak
05.01.2024 - 10:17,
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VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 17 puanı olan kırmızı-siyahlı takım, 17. sırada yer alıyor.

Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 15 puan toplayan Yılport Samsunspor ise 18. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor ile karşılaşacak - Son Dakika
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