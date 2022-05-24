Fatih Keleş: Madalyaların arkasında çok emek var

Neslihan Yiğit: Madalyanın rengini altın olarak değiştirmek istiyorum

Görkem Polat: Kulübüme bu başarıyı kazandırdığım için çok mutluyum

Emre Kutalmış Ateşli: Dünya ve olimpiyat şampiyonlukları ile devam edeceğim Nafia Kuş: Umarım eksiklerimi tamamlayıp altın madalyayı kazanırım Hakan Reçber: Dünya şampiyonasında altın madalya almak istiyoruz

Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/İSTANBUL, - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) Başkanı Fatih Keleş, "Milli takım olarak da çok başarılıydık. 11 madalya kazandık ve 4'ünü bizim sporcularımız kazandı. 1 haftada kazanılan madalyalar değil, çok emek var arkasında. Bu madalyaları ülkemize kazandırabilmek için çok güzel işler yaptılar, çok gurur duyuyorum" dedi. Avrupa Tekvando Şampiyonası ve Avrupa Badminton Şampiyonası'nda madalya kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, başkan Fatih Keleş ile bir araya geldi. İBBSK Başkanı Fatih Keleş, tekvandoda 63 kg'da Avrupa şampiyonu olan Hakan Reçber, 87 kg'da Avrupa şampiyonu olan Emre Kutalmış Ateşli, 54 kg'da Avrupa ikinciliği elde eden Görkem Polat, 73 kg'da Avrupa üçüncüsü olan Nafia Kuş ile badmintonda Avrupa üçüncülüğünün sahibi olan Neslihan Yiğit açıklamalarda bulundu. FATİH KELEŞ: ÇOK EMEK VARBaşarılı ve Türk sporu için güzel bir haftanın geride kaldığını dile getiren Fatih Keleş, "Ülkemiz çok değerli madalyalar kazandı. Belki tekvando ve badminton bunun gölgesine kaldı ama biz öyle düşünmüyoruz. Bizim sporcularımız çok güzel işler yaptı. Hem badmintonda hem de tekvandoda madalyalar kazandık. Milli takım olarak da çok başarılıydık. 11 madalya kazandık ve 4'ünü bizim sporcularımız kazandı. Spora gönül verenler, kulübümüz ve taraftarlarımız için güzel oldu. 1 haftada kazanılan madalyalar değil, çok emek var arkasında. Bu madalyaları ülkemize kazandırabilmek için çok güzel işler yaptılar. Çok gurur duyuyorum" diye konuştu. NESLİHAN YİĞİT: MADALYANIN RENGİNİ ALTIN OLARAK DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM Badmintonda Avrupa üçüncülüğünün sahibi olan Neslihan Yiğit, her zaman Avrupa'da madalya kazanmak istediği ifade ederek, "Bu sene madalyanın rengini değiştirmeyi çok istiyordum ama olmadı. Umarım bir sonraki şampiyonada madalyanın rengini altın olarak değiştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı. GÖRKEM POLAT: KULÜBÜME BU BAŞARIYI KAZANDIRDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM Tekvandoda 54 kg'da Avrupa ikinciliği elde eden Görkem Polat da, "Geçen sene kıl payı gitmişti madalya ama bu sene daha farklı oldu. Kulübüme bu başarıyı kazandırdığım için çok mutluyum" diye konuştu. EMRE KUTALMIŞ ATEŞLİ: DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUKLARI İLE DEVAM EDECEĞİM Tekvandoda 87 kg'da Avrupa şampiyonluğu elde eden Emre Kutalmış Ateşli ise, "Avrupa şampiyonluğunu ülkeme kazandırmak çok gurur verici. Çektiğimiz acılar, verdiğimiz acılar geride kaldı. Hiç pes etmeden çalışmaya devam ettik, devam da edeceğiz. Avrupa ile kalmayacak, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları ile devam edeceğim" dedi. NAFİA KUŞ: UMARIM EKSİKLERİMİ TAMAMLAYIP ALTIN MADALYAYI KAZANIRIM Tekvandoda 73 kg'da Avrupa üçüncüsü olan Nafia Kuş da, şampiyonanın istediği gibi başladığını ancak istediği gibi bitmediğini kaydederek, "Altın madalya kazanmayı çok istedim. Avrupa şampiyonluğunu 2'nci kez yaşamak istedim. Güzel de başladım ama ufak hatalardan dolayı kaybettim. Umarım gelecek maçlarda eksiklerimi tamamlayıp altın madalyayı kazanırım" ifadelerini kullandı. HAKAN REÇBER: DÜNYA ŞAMPİYONASINDA ALTIN MADALYA ALMAK İSTİYORUZ

Tekvandoda 63 kg'da Avrupa şampiyonu olan Hakan Reçber ise yaptığı açıklamada, "Madalyaların ardı arkası kesilmiyor. Ben ve arkadaşlarım çok mutluyuz. Sonuna kadar hak ettik. Çok acılar çekip emek verdik ve şimdi de karşılığını alma zamanı. İnşallah elimizden geleni yapıp dünya şampiyonasında altın madalya almak istiyoruz" dedi.