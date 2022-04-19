Son dakika haberleri: Fatih Şen: "Sonuna kadar savaşacağız" - Son Dakika

- Fatih Şen: "Sonuna kadar savaşacağız"

BURSA - Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fatih Şen, "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız" dedi.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Bursaspor Yarımcı Antrenörü Fatih Şen, "İyi mücadele ettik. yüzde 70-80 top bizde kaldı ancak bir türlü gol atmayı başaramadık. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece kazanacağımızı biliyoruz" diye konuştu.