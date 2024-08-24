Fatih Tekke: '2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Tekke: '2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz'

Geniş Video İzle

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçının ardından, '2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz ama iyi yolda olduğumuzu biliyorum' dedi.

24.08.2024 01:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Fatih Tekke: "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçının ardından, "2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz ama iyi yolda olduğumuzu biliyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçta Alanyaspor'un daha üstün oynadığını belirterek, "Maçın tamamında üstün olan taraf Alanyaspor takımıydı. İlk yarı özelinde üçüncü bölgede acele paslarımız, setin oyunumuzu bozucu acele ve yanlış paslarımız. Rakibimizin sadece ilk yarı boyunca taçtan ki ona da çok çalışmıştık ama yediğimiz gol taçtan oldu. İkinci yarıya çok iyi başladık. Çok fırsat var, ikinci yarının son bölümünde risk aldığımız anlarda rakibimizin doğal olarak kazandığı 2-3 tane kontra atağı var. Hızlı hücumu var ki böyle de mağlup olabilirdik. Ama geneli ile ilgili maçın genelinde her şeyiyle sayısal, istatiksel, oyunsal organizasyonuyla beraber her şeyiyle oyuncularım elinden geleni yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. Yine kaybettiğimiz 2 puan var ama bu takım Allah nasip ederse inşallah bir seri tutturacaktır, başlayacaktır. Bunu yapmamız lazım. Bu bizim güvenimizi arttıracaktır. Daha iyi oyunlar çıkacaktır. Ama şu ana kadar 3 haftadır oyun olarak oyuncularıma performans olarak söyleyeceğim çok az şey var. Dolayısıyla hepsinin ayağına sağlık, 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz ama iyi yolda olduğumuzu biliyorum. Ben her zaman söylüyorum, takım kadrosuyla alakalı sayısal problemlerimiz var. Mevkisel problemlerimiz var ve beklediğimiz oyuncular var. Umarım kısa sürede gelirler, gelenler daha hazır halde olur bu arada. Dolayısıyla biraz daha zamana ihtiyacımız var çok daha iyi olmak için. Şu an için biz gayet iyiyiz. Çok daha iyi olmak için biraz daha zamana ihtiyacı var" diye konuştu.

Fatih Tekke: \'2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz\'
Kaynak: İHA

Fatih Tekke, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke: '2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:18 İzmir Körfezi’nde balık ölümleri Bakanlık harekete geçti İzmir Körfezi'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
18:49 Ankara’nın iki ilçesini sağanak vurdu, yollar göle döndü Ankara'nın iki ilçesini sağanak vurdu, yollar göle döndü
18:25 Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi
17:48 İsrail’den, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze ziyaretine engel İsrail'den, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze ziyaretine engel
17:41 Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı
17:04 Yer: Giresun Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı
17:03 Fed Başkanı Powell’ın konuşması sonrası kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik
16:32 Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor İşte Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in son görüntüleri Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri
16:28 Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
16:11 Rusya’dan global ekonomiye kripto çıkarması Rusya'dan global ekonomiye kripto çıkarması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 14:21:41. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Tekke: '2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement