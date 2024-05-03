Fatih Tekke, Ankaragücü beraberliğinden memnun değil

Spor

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta aldıkları sonuçtan memnun olmadığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, 20. dakikaya kadar oyun üstünlüğünün MKE Ankaragücü'nde olduğunu belirtti.

Başkent ekibinin kendilerine iyi çalıştığını aktaran Tekke, "Sahaya doğru konumlanmaya başlayınca çok daha fazla cesur oynadık. Topa sahip olan taraf biz olduk. Bazı bölgelerde eksiğimiz vardı. Oyuncularıma gurur duyarak söylüyorum, çok iyi çalışıyorlar. Skordan memnun değilim oyununun genelinden memnunum." ifadelerini kullandı.