Fatih Tekke, Ankaragücü beraberliğinden memnun değil - Son Dakika
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Spor

Fatih Tekke, Ankaragücü beraberliğinden memnun değil

Fatih Tekke, Ankaragücü beraberliğinden memnun değil

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, MKE Ankaragücü ile oynadıkları maçta aldıkları 1-1 beraberlikten memnun olmadığını söyledi. Tekke, basın toplantısında oyun üstünlüğünün Ankaragücü'nde olduğunu belirtirken, oyuncularının çalışmalarından gurur duyduğunu ifade etti.

03.05.2024 23:17
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta aldıkları sonuçtan memnun olmadığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, 20. dakikaya kadar oyun üstünlüğünün MKE Ankaragücü'nde olduğunu belirtti.

Başkent ekibinin kendilerine iyi çalıştığını aktaran Tekke, "Sahaya doğru konumlanmaya başlayınca çok daha fazla cesur oynadık. Topa sahip olan taraf biz olduk. Bazı bölgelerde eksiğimiz vardı. Oyuncularıma gurur duyarak söylüyorum, çok iyi çalışıyorlar. Skordan memnun değilim oyununun genelinden memnunum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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