Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'yi tebrik etti - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'yi tebrik etti

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'ye 3-0 yenildikleri maçın ardından sarı-lacivertlileri tebrik etti. Tekke, oyunun iki bölümden oluştuğunu belirterek, risk alarak oyun kurmaya çalıştıklarını söyledi.

31.08.2024 00:16
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, galibiyetinden ötürü sarı-lacivertlileri tebrik etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, oyunun iki bölümden oluştuğunu belirtti.

Risk alarak oyun kurmaya çalıştıklarını vurgulayan Tekke, "Oyun bana göre 2 bölümden oluştu. İlk yarı 3-0 mağlup duruma düşmüş olsak buna kızmazdım. Risk alarak geriden oyun kurmaya çalışan bir takımdık. Kaptırdığımız toplarda gol yiyebilirdik. Ön alan baskısına başladık, kırdılar ve değiştirdik. Olumlu tarafı şu, oyuncularımın bizim ceza sahasında bu cesareti göstermeleri çok önemliydi. Fenerbahçe'yi tebrik ederim." diye konuştu.

İkinci yarıya daha iyi başladıklarını aktaran Tekke, şöyle devam etti:

"İkinci yarının başında her şey güzel giderken istediğimiz alanları, pozisyonları bulmaya başlamıştık. Ciddi pozisyonlar var gol olsa kenardan galip gelebilir miyiz diye düşünürken maç 2-0 oldu. Genel hatlarıyla takımımın oynamak istediği 1 hafta boyunca neyle karşılaşabilirizin analizini doğru yaptığımızı düşünüyorum. Başarılı olduk diyemem ama birkaç oyun şeklini oynamaya çalışan bir Alanya vardı."

Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini dile getiren Tekke, "Biz oyunu çirkinleştirmeye ve ikinci topa oynayabilirdik ama bu tür ambiyanslarda karşılığını bulabileceğiniz bir şey değil. Benim ısrarım oynama üzerineydi. Performans olarak takımın yarısından çoğu çok iyi değildi. Fenerbahçe'ye burada yenilmek doğal bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Tekke, Trabzonspor'da çalışmak isteyip istemeyeceğine yönelik soruya ise "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Bir gün yuvaya dönmek ne zaman olur bilmiyorum. Şu an sıcak gündem bundan sonrasına bakacağız göreceğiz." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fenerbahçe'yi tebrik etti - Son Dakika

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